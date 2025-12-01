Marché de Noël Choloy-Ménillot salle des fêtes Choloy-Ménillot

Marché de Noël Choloy-Ménillot

salle des fêtes rue du Gué Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Vendredi 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12

L’APE CHODOM organise le marché de Noël de l’école de Choloy-Ménillot et de Domgermain.

Les enfants donneront le coup d’envoi de la soirée avec une petite représentation. Vous pourrez ensuite profiter de différents stands artisanaux, de vin chaud, de crêpes, d’une tombola ainsi que de la visite du père Noël.

On vous attend nombreux afin de partager ensemble un moment chaleureux et convivial !Tout public

salle des fêtes rue du Gué Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est apechodom@gmail.com

English :

APE CHODOM organizes the Choloy-Ménillot and Domgermain school Christmas market.

The children will kick off the evening with a short performance. Afterwards, you can enjoy a variety of craft stalls, mulled wine, crêpes, a tombola and a visit from Santa Claus.

We look forward to seeing many of you there to share a warm and friendly evening together!

