MARCHE DE NOËL SALLE D’ACTIVITÉS DU STADE Cierp-Gaud

SALLE D’ACTIVITÉS DU STADE Chemin du Village Cierp-Gaud Haute-Garonne
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
Vente d’objets neufs et artisanaux, produits du terroir. Et plein de jolies choses à découvrir.
Proposé par l’association Les Petites Mains.
Buvette et snack crêpes vin chaud. .
SALLE D’ACTIVITÉS DU STADE Chemin du Village Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 58 86
English :
Sale of new items and crafts, local produce. And lots of lovely things to discover.
German :
Verkauf von neuen und handgefertigten Gegenständen, Produkten aus der Region. Und viele hübsche Dinge zu entdecken.
Italiano :
Vendita di oggetti nuovi e di artigianato, prodotti locali. E tante cose belle da scoprire.
Espanol :
Venta de novedades y artesanía, productos locales. Y muchas cosas bonitas por descubrir.
