MARCHE DE NOËL SALLE D’ACTIVITÉS DU STADE Cierp-Gaud

MARCHE DE NOËL

SALLE D’ACTIVITÉS DU STADE Chemin du Village Cierp-Gaud Haute-Garonne

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Vente d’objets neufs et artisanaux, produits du terroir. Et plein de jolies choses à découvrir.

Proposé par l’association Les Petites Mains.

Buvette et snack crêpes vin chaud. .

English :

Sale of new items and crafts, local produce. And lots of lovely things to discover.

German :

Verkauf von neuen und handgefertigten Gegenständen, Produkten aus der Region. Und viele hübsche Dinge zu entdecken.

Italiano :

Vendita di oggetti nuovi e di artigianato, prodotti locali. E tante cose belle da scoprire.

Espanol :

Venta de novedades y artesanía, productos locales. Y muchas cosas bonitas por descubrir.

