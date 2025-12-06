Marché de Noël Cigogné Cigogné
Marché de Noël Cigogné Cigogné samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Cigogné
Cigogné Indre-et-Loire
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Marché de noël de Cigogné le 6 décembre de 10h à 21h organisé par l’APE de Cigogné. Exposants, ateliers enfant, marche aux lampions et restauration. Présence du Père Noël à partir de 16h.
Cigogné 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 83 16
English :
Christmas market organized by the Cigogné school and ape on December 1 from 10am to 5pm: craft market, sweet and savory food, children’s entertainment and Santa Claus from 3pm.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Schule und der Ape von Cigogné am 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr: Kunsthandwerksmarkt, süße Speisen, Kinderanimationen und Anwesenheit des Weihnachtsmanns ab 15 Uhr.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dalla scuola e dall’ape di Cigogné il 1° dicembre dalle 10.00 alle 17.00: mercatino dell’artigianato, cibo dolce e salato, animazione per bambini e Babbo Natale dalle 15.00.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la escuela Cigogné y el mono el 1 de diciembre de 10.00 a 17.00 h: mercado de artesanía, comida dulce y salada, animación infantil y Papá Noel a partir de las 15.00 h.
