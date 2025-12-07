Marché de Noël Salle des fêtes Cirey-sur-Vezouze

Marché de Noël

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le Comité des fêtes et la mairie organisent le marché de Noël le dimanche 07 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes. Retrouvez plus de 35 exposants, avec château gonflable, vin chaud, buvette et crêpe. Choucroute sur place ou à emporter sur réservation au 06 16 77 86 37. Au programme: 14h30 participation de l’école de musique ; 15h concours du pull moche de Noël ; 16h shooting photo avec Saint Nicolas et feu d’artifice à la tombée de la nuit ; goûter de Saint-Nicolas et remise d’un sachet de friandises.Tout public

Salle des fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 77 86 37

English :

The Comité des fêtes and the town hall are organizing a Christmas market on Sunday, December 07 from 10am to 6pm in the Salle des fêtes. Over 35 exhibitors, with bouncy castle, mulled wine, refreshments and crêpes. Sauerkraut to eat in or take away, by reservation: 06 16 77 86 37. Program: 2:30 p.m. participation of the music school; 3 p.m. ugly Christmas sweater contest; 4 p.m. photo shoot with Saint Nicolas and fireworks at dusk; Saint Nicolas tea party and bag of goodies.

German :

Das Festkomitee und die Stadtverwaltung organisieren am Sonntag, den 07. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr einen Weihnachtsmarkt in der Festhalle. Hier finden Sie mehr als 35 Aussteller, mit Hüpfburg, Glühwein, Getränkestand und Crêpes. Sauerkraut vor Ort oder zum Mitnehmen (Reservierung unter 06 16 77 86 37). Programm: 14.30 Uhr Auftritt der Musikschule; 15 Uhr Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtspullover; 16 Uhr Fotoshooting mit St. Nikolaus und Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit; Nikolausimbiss und Übergabe einer Tüte mit Süßigkeiten.

Italiano :

Il Comité des fêtes e il Municipio organizzano un mercatino di Natale domenica 7 dicembre dalle 10 alle 18 nella Salle des fêtes. Saranno presenti oltre 35 espositori, con un castello gonfiabile, vin brulé, rinfreschi e crêpes. I crauti potranno essere consumati o portati via su prenotazione chiamando il numero 06 16 77 86 37. In programma: alle 14.30 esibizione della scuola di musica; alle 15.00 gara di brutti maglioni natalizi; alle 16.00 servizio fotografico con San Nicola e fuochi d’artificio al tramonto; tè di San Nicola e sacchetto di dolci.

Espanol :

El Comité des fêtes y el Ayuntamiento organizan un mercado navideño el domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h, en la Salle des fêtes. Habrá más de 35 expositores, un castillo hinchable, vino caliente, refrescos y crepes. Chucrut disponible para comer o llevar previa reserva llamando al 06 16 77 86 37. Programa: a las 14.30 h, actuación de la escuela de música; a las 15 h, concurso de feos jerseys navideños; a las 16 h, sesión de fotos con San Nicolás y fuegos artificiales al anochecer; merienda de San Nicolás y bolsa de caramelos.

