Marché de Noël | Clairoix

Clairoix Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël avec repas et animation musicale le samedi soir.

Marché de Noël avec repas et animation musicale le samedi soir. .

Clairoix 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 29 11

English :

Christmas market with dinner and musical entertainment on Saturday evening.

German :

Weihnachtsmarkt mit Essen und musikalischer Unterhaltung am Samstagabend.

Italiano :

Mercatino di Natale con cena e intrattenimento musicale il sabato sera.

Espanol :

Mercado navideño con comida y espectáculo musical el sábado por la noche.

L’événement Marché de Noël | Clairoix Clairoix a été mis à jour le 2025-11-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme