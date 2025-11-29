Marché de Noël | Clairoix Clairoix
Marché de Noël | Clairoix Clairoix samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël | Clairoix
Clairoix Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Marché de Noël avec repas et animation musicale le samedi soir.
Marché de Noël avec repas et animation musicale le samedi soir. .
Clairoix 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 29 11
English :
Christmas market with dinner and musical entertainment on Saturday evening.
German :
Weihnachtsmarkt mit Essen und musikalischer Unterhaltung am Samstagabend.
Italiano :
Mercatino di Natale con cena e intrattenimento musicale il sabato sera.
Espanol :
Mercado navideño con comida y espectáculo musical el sábado por la noche.
L’événement Marché de Noël | Clairoix Clairoix a été mis à jour le 2025-11-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme