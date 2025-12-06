Marché de noël Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Marché de noël

Marché de Noël le 6 décembre à partir de 13h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs, exposition d’une trentaine d’artisans.

Promenade à poney, photo avec le Père Noël à partir de 13h45 et démonstration des associations de danses à 14h00. .

Salle des fêtes Rue du Stade Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42

