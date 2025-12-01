Marché de Noël Place du 19 Août Clamecy

Marché de Noël

Place du 19 Août Centre ville Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël à Clamecy Plus de 100 exposants, ateliers créatifs, déambulations et des surprises ! Dégustations, visite du Père Noël .

Place du 19 Août Centre ville Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 contact@mairie-clamecy.fr

