Marché de Noël

à la Salle des fêtes CLARENS Clarens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle de marionnettes avec le Théâtre des Pantouflards Séances à 15 heures et à 17 heures .

Présence d’un affuteur.

Restauration sur place.

Nombreux stands

.

English :

Puppet show with Théâtre des Pantouflards: Sessions at 3 pm and 5 pm.

Sharpener present.

Catering on site.

Numerous stands

German :

Puppenspiel mit dem Théâtre des Pantouflards: Vorstellungen um 15 Uhr und um 17 Uhr .

Anwesenheit eines Schärfers.

Verpflegung vor Ort.

Zahlreiche Stände

Italiano :

Spettacolo di marionette con il Théâtre des Pantouflards: sessioni alle 15.00 e alle 17.00.

Sarà presente un temperino.

Ristorazione in loco.

Numerose bancarelle

Espanol :

Espectáculo de marionetas con el Théâtre des Pantouflards: sesiones a las 15.00 y 17.00 horas.

Habrá un afilador.

Restauración in situ.

Numerosos puestos

