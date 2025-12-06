Marché de Noël à la Salle des fêtes Clarens
Marché de Noël à la Salle des fêtes Clarens samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
à la Salle des fêtes CLARENS Clarens Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Spectacle de marionnettes avec le Théâtre des Pantouflards Séances à 15 heures et à 17 heures .
Présence d’un affuteur.
Restauration sur place.
Nombreux stands
+33 5 62 98 51 12
English :
Puppet show with Théâtre des Pantouflards: Sessions at 3 pm and 5 pm.
Sharpener present.
Catering on site.
Numerous stands
German :
Puppenspiel mit dem Théâtre des Pantouflards: Vorstellungen um 15 Uhr und um 17 Uhr .
Anwesenheit eines Schärfers.
Verpflegung vor Ort.
Zahlreiche Stände
Italiano :
Spettacolo di marionette con il Théâtre des Pantouflards: sessioni alle 15.00 e alle 17.00.
Sarà presente un temperino.
Ristorazione in loco.
Numerose bancarelle
Espanol :
Espectáculo de marionetas con el Théâtre des Pantouflards: sesiones a las 15.00 y 17.00 horas.
Habrá un afilador.
Restauración in situ.
Numerosos puestos
