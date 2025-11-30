Marché de Noël Clasville
Marché de Noël Clasville dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Bowling du lac de Caniel Clasville Seine-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Première édition d’un grand marché de Noël au bowling du lac de Caniel avec tous ses artisans et créateurs. Petite restauration .
Bowling du lac de Caniel Clasville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 40 55
