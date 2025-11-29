Marché de Noël Cléden-Poher
Marché de Noël Cléden-Poher samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Château de Pratulo Cléden-Poher Finistère
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Le Château de Pratulo organise son premier marché de Noël. .
Château de Pratulo Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 91 77
