Marché de Noël Cléden-Poher

Marché de Noël

Château de Pratulo Cléden-Poher Finistère

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Le Château de Pratulo organise son premier marché de Noël. .

Château de Pratulo Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 91 77

