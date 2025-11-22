Marché de noël Cléon-d’Andran
Marché de noël Cléon-d’Andran samedi 22 novembre 2025.
Marché de noël
Salle des fêtes Cléon-d’Andran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Toute la journée marché des producteurs & créateurs, présence du Père Noël et de ses mascottes
Buvette & petite restauration sur place
À partir de 19h l’After du Marché !
.
Salle des fêtes Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comite.fetes.cleon@hotmail.fr
English :
All day producers & creators market, presence of Santa Claus and his mascots
Refreshments & snacks on site
From 7pm? the Market After Party!
German :
Den ganzen Tag über Markt der Produzenten & Kreativen, Anwesenheit des Weihnachtsmannes und seiner Maskottchen
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Ab 19 Uhr ? After Market!
Italiano :
Mercatino dei produttori e dei creatori per tutto il giorno, presenza di Babbo Natale e delle sue mascotte
Rinfreschi e spuntini in loco
Dalle 19:00? Il Market After Party!
Espanol :
Mercado de productores y creadores durante todo el día, presencia de Papá Noel y sus mascotas
Refrescos y tentempiés in situ
A partir de las 19.00 h… ¡la fiesta Market After Party!
L’événement Marché de noël Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-10-29 par Montélimar Tourisme Agglomération