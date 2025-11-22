Marché de noël

Salle des fêtes Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Toute la journée marché des producteurs & créateurs, présence du Père Noël et de ses mascottes

Buvette & petite restauration sur place

À partir de 19h l’After du Marché !

.

Salle des fêtes Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comite.fetes.cleon@hotmail.fr

English :

All day producers & creators market, presence of Santa Claus and his mascots

Refreshments & snacks on site

From 7pm? the Market After Party!

German :

Den ganzen Tag über Markt der Produzenten & Kreativen, Anwesenheit des Weihnachtsmannes und seiner Maskottchen

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Ab 19 Uhr ? After Market!

Italiano :

Mercatino dei produttori e dei creatori per tutto il giorno, presenza di Babbo Natale e delle sue mascotte

Rinfreschi e spuntini in loco

Dalle 19:00? Il Market After Party!

Espanol :

Mercado de productores y creadores durante todo el día, presencia de Papá Noel y sus mascotas

Refrescos y tentempiés in situ

A partir de las 19.00 h… ¡la fiesta Market After Party!

L’événement Marché de noël Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-10-29 par Montélimar Tourisme Agglomération