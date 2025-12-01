Marché de Noël Salle des fêtes Clérac

Marché de Noël

Salle des fêtes Place du souvenir Clérac

Début : 2025-12-12 15:30:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Artisans et exposants et animation musicale. Possibilité de repas sur place.

balade en traineau, majorettes à 19h

Salle des fêtes Place du souvenir Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 13 12 secretariat@ville-clerac.fr

English :

Artisans and exhibitors and musical entertainment. Meals available on site.

sleigh ride, majorettes at 7pm

German :

Kunsthandwerker und Aussteller sowie musikalische Unterhaltung. Möglichkeit, vor Ort zu essen.

schlittenfahrt, Majoretten um 19 Uhr

Italiano :

Artigiani ed espositori e intrattenimento musicale. Pasti disponibili in loco.

giro in slitta, majorette alle 19.00

Espanol :

Artesanos, expositores y espectáculos musicales. Comida in situ.

paseo en trineo, majorettes a las 19 h

