Marché de Noël Salle des fêtes Clérac
Marché de Noël Salle des fêtes Clérac vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place du souvenir Clérac Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 15:30:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
2025-12-12
Artisans et exposants et animation musicale. Possibilité de repas sur place.
balade en traineau, majorettes à 19h
Salle des fêtes Place du souvenir Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 13 12 secretariat@ville-clerac.fr
English :
Artisans and exhibitors and musical entertainment. Meals available on site.
sleigh ride, majorettes at 7pm
German :
Kunsthandwerker und Aussteller sowie musikalische Unterhaltung. Möglichkeit, vor Ort zu essen.
schlittenfahrt, Majoretten um 19 Uhr
Italiano :
Artigiani ed espositori e intrattenimento musicale. Pasti disponibili in loco.
giro in slitta, majorette alle 19.00
Espanol :
Artesanos, expositores y espectáculos musicales. Comida in situ.
paseo en trineo, majorettes a las 19 h
