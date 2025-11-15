Marché de Noël Espace Clara Clères
Marché de Noël Espace Clara Clères samedi 15 novembre 2025.
Marché de Noël
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Samedi 15 novembre 2025, 09:00
Dimanche 16 novembre 2025, 17:00
2025-11-15
Le club des ainés clérois vous donne rendez-vous pour son marché de Noël Gourmandises et arts créatifs à l’espace Clara de Clères les 15 et 16 novembre 2025 !
Idées cadeaux, artisanat original, objets décoratifs, produits gourmands de qualité seront à découvrir sur les stands.
Entrée gratuite .
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 82 02 76 lesainesclerois@gmail.com
