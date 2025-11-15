Marché de Noël Espace Clara Clères

Marché de Noël

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15

Le club des ainés clérois vous donne rendez-vous pour son marché de Noël Gourmandises et arts créatifs à l’espace Clara de Clères les 15 et 16 novembre 2025 !

Idées cadeaux, artisanat original, objets décoratifs, produits gourmands de qualité seront à découvrir sur les stands.

Entrée gratuite .

Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

