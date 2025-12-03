MARCHÉ DE NOËL

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Plus de 70 commerçants, artisanats et producteurs.

Plus de 70 commerçants, artisanats et producteurs. Présence du Père Noël de 14h à 17h. Le samedi, fanfare, de 14h à 18h.

Par la Ville de Clermont l’Hérault, en partenariat avec l’association Clermont à Plein Coeur .

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Over 70 traders, craftsmen and producers.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS