MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault
MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault samedi 20 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Plus de 70 commerçants, artisanats et producteurs.
Plus de 70 commerçants, artisanats et producteurs. Présence du Père Noël de 14h à 17h. Le samedi, fanfare, de 14h à 18h.
Par la Ville de Clermont l’Hérault, en partenariat avec l’association Clermont à Plein Coeur .
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
Over 70 traders, craftsmen and producers.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS