Marché de noël

Cour de la Mairie Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Magie de Noël à Cléry-Saint-André

Le Marché de Noël de Cléry-Saint-André revient !

Comme depuis quelques années maintenant, le Marché se tiendra à l’abri des murs dans la cour de la Mairie, le vendredi 12 décembre.

Au programme…

De nombreux exposants et artisans vous attendent produits locaux, de fêtes, de décoration, d’artisanat, d’art et de gastronomie… pour compléter vos cadeaux de fin d’année ou juste pour passer un bon moment !

► À la Maison des Arts et de la Création (111 rue du Maréchal Foch), l’association Aux Alentours Espace des Arts vous ouvre ses portes !

Au programme, des animations pour les grands et les petits ! (programme à venir).

Durant toute la durée du Marché de Noël, le Père Noël en personne sera là ! .

Cour de la Mairie Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Christmas magic at Cléry-Saint-André

L’événement Marché de noël Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2025-12-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE