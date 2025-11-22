Marché de Noël Les Vignes d’Adélie Clessé

Marché de Noël

Les Vignes d’Adélie 521 route de la troupe Clessé Saône-et-Loire

Marché de Noël le 23 & 24 novembre 2024 !

Pour cette 3ème édition venez découvrir nos nouveaux exposants et redécouvrir les produits des exposants qui viennent déjà depuis 3ans !

Des plaisir de la bouche aux plaisirs d’offrir, venez nombreux au domaine Les Vignes d’Adélie !

De plus nous vous retrouverons également autour d’un super repas fait maison sur réservation jusqu’au 20 novembre 2024.

N’hésitez pas à réserver vos repas ! .

