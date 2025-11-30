Marché de Noël Le village Cliousclat

Marché de Noël

Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Au programme

– une quinzaine d’exposants

-pâtisserie, vin chaud, bière, huitre et vin blanc

-visite du père noël

-représentation de la chorale du Bichet

-atelier sur inscription

Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 60 39 fabriquecliou@orange.fr

English :

On the program:

– some fifteen exhibitors

-pastries, mulled wine, beer, oysters and white wine

-visit from Santa Claus

-performance by the Bichet choir

-workshop on registration

German :

Auf dem Programm stehen:

– ca. 15 Aussteller

-gebäck, Glühwein, Bier, Austern und Weißwein

-besuch des Weihnachtsmanns

-auftritt des Chores von Le Bichet

-workshop nach Anmeldung

Italiano :

In programma:

– una quindicina di espositori

-dolci, vin brulé, birra, ostriche e vino bianco

-visita di Babbo Natale

-esibizione del coro Bichet

-workshop sulla registrazione

Espanol :

En el programa:

– una quincena de expositores

-repostería, vino caliente, cerveza, ostras y vino blanco

-visita de Papá Noel

-actuación del coro Bichet

-taller sobre inscripción

