Marché de Noël Le village Cliousclat dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat Drôme

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Au programme
– une quinzaine d’exposants
-pâtisserie, vin chaud, bière, huitre et vin blanc
-visite du père noël
-représentation de la chorale du Bichet
-atelier sur inscription
Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 60 39  fabriquecliou@orange.fr

English :

On the program:
– some fifteen exhibitors
-pastries, mulled wine, beer, oysters and white wine
-visit from Santa Claus
-performance by the Bichet choir
-workshop on registration

German :

Auf dem Programm stehen:
– ca. 15 Aussteller
-gebäck, Glühwein, Bier, Austern und Weißwein
-besuch des Weihnachtsmanns
-auftritt des Chores von Le Bichet
-workshop nach Anmeldung

Italiano :

In programma:
– una quindicina di espositori
-dolci, vin brulé, birra, ostriche e vino bianco
-visita di Babbo Natale
-esibizione del coro Bichet
-workshop sulla registrazione

Espanol :

En el programa:
– una quincena de expositores
-repostería, vino caliente, cerveza, ostras y vino blanco
-visita de Papá Noel
-actuación del coro Bichet
-taller sobre inscripción

