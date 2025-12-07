Marché de Noël Place de la mairie Clohars-Carnoët
Marché de Noël Place de la mairie Clohars-Carnoët dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la mairie Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Nombreux exposants et créateurs à découvrir.
Mascottes. Arrivée du Père Noël à 16h.
Chocolat et vin chaud, crêpes… .
Place de la mairie Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 68 14 45 31
