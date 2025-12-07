Marché de Noël Place de la mairie Clohars-Carnoët

Marché de Noël

Place de la mairie Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Nombreux exposants et créateurs à découvrir.

Mascottes. Arrivée du Père Noël à 16h.

Chocolat et vin chaud, crêpes… .

Place de la mairie Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 68 14 45 31

