Marché de Noël La ferme du Pont Clohars-Fouesnant

La ferme du Pont 5 Route de la Chapelle Clohars-Fouesnant Finistère

Le traditionnel marché de noël du Caillou blanc se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 novembre.

Pour plus de sécurité, se garer de préférence au parking du cimetière.

Venez découvrir l’artisanat des ateliers du Caillou Blanc et d’autres associations locales Objets artisanaux, Gourmandises…

Samedi

Spectacle Professeur.e Là

Participation au chapeau suivi d’une soupe partagée. .

