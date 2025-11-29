Marché de Noël Cloyes-les-Trois-Rivières

Marché de Noël

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Produits locaux et festifs, artisanat, décorations, ateliers pour enfants. Présence du Père Noël à partir de 10h00. Buvette et restauration sur place. Organisé par Familles Rurales.

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 72 29 23

English :

Local and festive products, crafts, decorations, children’s workshops. Santa Claus present from 10:00 am. Refreshments and snacks on site. Organized by Familles Rurales.

German :

Lokale und festliche Produkte, Kunsthandwerk, Dekorationen, Workshops für Kinder. Anwesenheit des Weihnachtsmanns ab 10.00 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort. Organisiert von Familles Rurales.

Italiano :

Prodotti locali e festivi, artigianato, decorazioni, laboratori per bambini. Babbo Natale sarà presente dalle ore 10.00. Rinfreschi e cibo sul posto. Organizzato da Familles Rurales.

Espanol :

Productos locales y festivos, artesanía, decoración, talleres infantiles. Papá Noel estará presente a partir de las 10.00 h. Comida y refrescos in situ. Organizado por Familles Rurales.

