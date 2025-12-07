Marché de Noël Coarraze

Marché de Noël

Début : 2025-12-07

Cette année encore, l’APE de Coarraze vous prépare une journée magique sous le signe de la féerie de Noël !

Et surtout, la venue très attendue du Père Noël qui sera présent pour les ateliers lecture de contes et photos !

Retrouvez le au coin des lutins

– Animation lecture de contes à 11h et à 15h pour petits et grands …

– Et sur la place le reste de la journée il sera également disponible pour prendre des photos avec ceux qui le souhaitent sur son joli traîneau et partager un moment plein de douceur et de magie.

De nombreuses animations seront proposées concerts, pesée du jambon, danseurs traditionnels, promenade en calèche…

Buvette et restauration sont prévues pour cette journée !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du Marché de Noël de Coarraze… une journée chaleureuse, familiale et remplie d’émotions ! .

