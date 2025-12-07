Marché de Noël Rue de la Fontaine Coat-Méal

Marché de Noël Rue de la Fontaine Coat-Méal dimanche 7 décembre 2025.

Rue de la Fontaine Espace La Fontaine Coat-Méal Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Au programme
Stands de produits locaux (déco, bijoux, peinture, bières…)
️ Grande tombola des exposants
Visite du Père Noël à 11h et 16h — petits et grands, préparez vos sourires pour la photo !
Espace restauration buvette, food truck & crêpes pour se régaler toute la journée

Venez en famille ou entre amis profiter de l’ambiance chaleureuse et soutenir les artisans locaux   .

