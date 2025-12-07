Marché de Noël Rue de la Fontaine Coat-Méal

Marché de Noël

Rue de la Fontaine Espace La Fontaine Coat-Méal Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Au programme

Stands de produits locaux (déco, bijoux, peinture, bières…)

️ Grande tombola des exposants

Visite du Père Noël à 11h et 16h — petits et grands, préparez vos sourires pour la photo !

Espace restauration buvette, food truck & crêpes pour se régaler toute la journée

Venez en famille ou entre amis profiter de l’ambiance chaleureuse et soutenir les artisans locaux .

