Marché de Noël Combier Distillerie Combier Saumur

Marché de Noël Combier 6 et 7 décembre Distillerie Combier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Fin : 2025-12-07T10:00:00 – 2025-12-07T19:00:00

Plongez dans la magie des fêtes lors du Marché de Noël de la Distillerie Combier ! Dans une ambiance chaleureuse, retrouvez nos spiritueux emblématiques, des idées cadeaux artisanales, des coffrets gourmands, et un bar à cocktails.

Des producteurs locaux et des animations pour petits et grands viendront compléter ce rendez-vous incontournable de fin d’année à Saumur !

Distillerie Combier 48 rue Beaurepaire 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241402302 http://www.combier.fr La Distillerie Combier est la maison créatrice du premier Triple sec au monde. Fondée en 1834, elle est l’une des plus anciennes distillerie de France, toujours en activité au cœur même de la ville de Saumur. Nos spiritueux sont créés dans des alambics d’époque, surplombés d’une structure dessinée par les ingénieurs de Gustave Eiffel, qui permettent de fabriquer des recette d’une finesse unique. La Distillerie Combier s’attache à préserver et transmettre son savoir-faire, qui lui a permis d’être reconnu depuis 2016 Entreprise du Patrimoine Vivant. Accès gratuit

Parking à 200 mètres (Chardonnet)

Plongez dans la magie des fêtes lors du Marché de Noël de la Distillerie Combier ! Dans une ambiance chaleureuse, retrouvez nos spiritueux emblématiques, des idées cadeaux artisanales, des coffrets à…

©DistillerieCombier