Marché de Noël Combier Saumur
Marché de Noël Combier Saumur samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Combier
48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
La Distillerie Combier vous invite à la 2ème édition de son marché de Noël ! Retrouvez des stands de produits locaux et artisanaux ainsi qu’une restauration sur place.
48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication@combier.fr
English :
The Distillerie Combier invites you to the 2nd edition of its Christmas market! You’ll find stalls selling local products and crafts, plus on-site catering.
German :
Die Distillerie Combier lädt Sie zur zweiten Ausgabe ihres Weihnachtsmarktes ein! Finden Sie Stände mit lokalen und handwerklichen Produkten sowie eine Gastronomie vor Ort.
Italiano :
La Distillerie Combier vi invita alla seconda edizione del suo mercatino di Natale! Troverete bancarelle di prodotti locali e artigianali, oltre a un servizio di ristorazione in loco.
Espanol :
La Destilería Combier le invita a la 2ª edición de su mercado navideño Encontrará puestos de productos locales y artesanales, así como un servicio de restauración in situ.
