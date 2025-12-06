Marché de Noël Maison Blanche Concarneau

Marché de Noël

Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau Finistère

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Vente d’objets de Noël fabriqués par les Blouses Roses.

L’argent récolté servira aux EPHAD, aux services de rééducation et en pédiatrie. .

Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 43 00

