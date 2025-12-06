Marché de Noël Maison Blanche Concarneau
Marché de Noël Maison Blanche Concarneau samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau Finistère
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Vente d’objets de Noël fabriqués par les Blouses Roses.
L’argent récolté servira aux EPHAD, aux services de rééducation et en pédiatrie. .
Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 43 00
