Marché de Noël Maison Blanche Concarneau

Marché de Noël Maison Blanche Concarneau samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau Finistère

Début : 2025-12-06
Vente d’objets de Noël fabriqués par les Blouses Roses.
L’argent récolté servira aux EPHAD, aux services de rééducation et en pédiatrie.   .

Maison Blanche Galerie commercial du Leclerc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 43 00 

