Marché de Noël Le ferme du Coeur Concarneau

Marché de Noël

Le ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Au programme, une quinzaine d’artisans seront présents, un petit village de Noël, la visite du Père Noël avec des séances photos et des petits cadeaux pour les enfants.

Petite restauration, visite de la ferme et animations. .

Le ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 79 36 94 63

