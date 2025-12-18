Marché de Noël Restaurant La Coquille Concarneau
Marché de Noël Restaurant La Coquille Concarneau samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Restaurant La Coquille Quai du Moros Concarneau Finistère
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Artisans locaux peinture, photographie, macramé
Samedi de 14h à 22h
Dimanche de 10h à 16h .
Restaurant La Coquille Quai du Moros Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 08 52
