Marché de noël, concert et spectacle de feu Saint-Sauveur-le-Vicomte
Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 21:30:00
2025-12-06 2025-12-07
Durant le week-end, marché de noël au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, contes pour enfants (15h), atelier écris et dépose ta lettre au père noël , couronne de noël (sur réservation, 5€), concert et spectacle de feu à partir de 18h le samedi, venue du père noël à 17h les deux jours, restauration le samedi soir et le dimanche midi.
En cas de pluie, la manifestation aura lieu à la salle de sport Jean Tardif. .
Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie vikingsetvicomtes@gmail.com
