Marché de noël, concert et spectacle de feu Saint-Sauveur-le-Vicomte

Marché de noël, concert et spectacle de feu

Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

2025-12-06 2025-12-07

Durant le week-end, marché de noël au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, contes pour enfants (15h), atelier écris et dépose ta lettre au père noël , couronne de noël (sur réservation, 5€), concert et spectacle de feu à partir de 18h le samedi, venue du père noël à 17h les deux jours, restauration le samedi soir et le dimanche midi.

En cas de pluie, la manifestation aura lieu à la salle de sport Jean Tardif. .

Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie vikingsetvicomtes@gmail.com

