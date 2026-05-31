Condé

Marché de Noël

Condé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Le Comité des Fêtes de Condé vous convie à son marché de Noël, organisé à la Salle des Fêtes et sur le parvis de l’Eglise de Condé.

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Venez flâner parmi les stands et profiter d’un moment en famille ou entre amis, tout en soutenant les exposants. Exposants, participez à cet événement festif en réservant votre emplacement. .

Condé 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 22 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Condé invites you to its Christmas market, held in the Salle des Fêtes and in front of the Condé church.

L’événement Marché de Noël Condé a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Champs d’Amour