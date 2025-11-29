Marché de Noël Conflans-sur-Anille
Marché de Noël Conflans-sur-Anille samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église Conflans-sur-Anille Sarthe
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Convivial et chaleureux notre marché de Noël regroupe une vingtaine d’exposants aussi variés qu’indispensables pour trouver le cadeau idéal !
Retrouvez notre conteuse de Noël dans sa caravane et l’arrivée du Père Noël (le vrai). .
Place de l’église Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire cdfconflans@gmail.com
