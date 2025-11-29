Marché de Noël

Place de l’église Conflans-sur-Anille Sarthe

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Convivial et chaleureux notre marché de Noël regroupe une vingtaine d’exposants aussi variés qu’indispensables pour trouver le cadeau idéal !

Retrouvez notre conteuse de Noël dans sa caravane et l’arrivée du Père Noël (le vrai). .

Place de l'église Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire cdfconflans@gmail.com

L’événement Marché de Noël Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2025-10-15 par Bureau d’information touristique de Vibraye