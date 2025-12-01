Marché de Noël

Salle polyvalente Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Au programme marché des artisans, buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes, etc.. .

Salle polyvalente Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 7 60 75 73 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Confort-Meilars a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz