Marché de Noël Confort-Meilars
Marché de Noël Confort-Meilars dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Au programme marché des artisans, buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes, etc.. .
Salle polyvalente Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 7 60 75 73 30
