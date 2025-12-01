Marché de Noël Confort-Meilars

Marché de Noël Confort-Meilars dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle polyvalente Confort-Meilars Finistère

Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Au programme marché des artisans, buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes, etc..   .

Salle polyvalente Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 7 60 75 73 30 

L’événement Marché de Noël Confort-Meilars a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz