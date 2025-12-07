Marché de Noël Connerré
Marché de Noël Connerré dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Polaris Connerré Sarthe
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Tours de calèche, chants interprétés par les enfants, producteurs locaux, gourmandises sucrées et salées, bar à huitres. Présence du Père Noël de 14h à 17h. Buvette et restauration sur place .
Salle Polaris Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 40 95 07
