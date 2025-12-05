Marché de Noël Continvoir
Marché de Noël Continvoir vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Continvoir Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le comité des fêtes de Continvoir organise son marché de Noël créations artisanales, producteurs, vins chauds, animations …
Le comité des fêtes de Continvoir organise son marché de Noël créations artisanales, producteurs, vins chauds, animations … .
Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 94 02 42
English :
Continvoir’s Comité des fêtes is organizing its first Christmas market!
German :
Das Festkomitee von Continvoir organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt!
Italiano :
Il Comitato del Festival Continvoir sta organizzando il suo primo mercatino di Natale!
Espanol :
El Comité de Fiestas de Continvoir organiza su primer mercado navideño
L’événement Marché de Noël Continvoir a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE