Marché de Noël Continvoir vendredi 5 décembre 2025.

Continvoir Indre-et-Loire

Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le comité des fêtes de Continvoir organise son marché de Noël créations artisanales, producteurs, vins chauds, animations …
Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 94 02 42 

English :

Continvoir’s Comité des fêtes is organizing its first Christmas market!

German :

Das Festkomitee von Continvoir organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Il Comitato del Festival Continvoir sta organizzando il suo primo mercatino di Natale!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Continvoir organiza su primer mercado navideño

