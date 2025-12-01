Marché de Noël Contrexéville

Marché de Noël

Préparez-vous à plonger dans la magie des fêtes Contrexéville s’illumine pour sa toute première édition du Marché de Noël !

Entre le Casino et le Parc Thermal, une trentaine de commerçants, artisans et créateurs passionnés vous attendent avec leurs trésors gourmandises, cadeaux originaux, créations artisanales et animations festives au programme.

Ambiance féerique garantie ! Venez partager la magie des fêtes et faire de cette première édition un moment inoubliable pour toute la famille !

En partenariat avec les commerçants de la Galerie Thermale Soutien de l’Office de TourismeTout public

Casino et Parc Thermal Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 01 14 carolinelevers@yahoo.fr

English :

Get ready to immerse yourself in the magic of the festive season: Contrexéville lights up for its very first Christmas Market!

Between the Casino and the Parc Thermal, some thirty passionate retailers, craftsmen and creators await you with their treasures: delicacies, original gifts, handcrafted creations and festive entertainment on the program.

A magical atmosphere guaranteed! Come and share in the magic of the festive season, and make this first edition an unforgettable experience for the whole family!

In partnership with Galerie Thermale retailers Supported by the Tourist Office

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, in den Zauber der Festtage einzutauchen: Contrexéville erstrahlt für seinen allerersten Weihnachtsmarkt im Lichterglanz!

Zwischen dem Casino und dem Parc Thermal erwarten Sie rund 30 passionierte Händler, Handwerker und Kreative mit ihren Schätzen: Leckereien, originelle Geschenke, handwerkliche Kreationen und festliche Veranstaltungen stehen auf dem Programm.

Eine märchenhafte Atmosphäre ist garantiert! Kommen Sie und teilen Sie den Zauber der Festtage und machen Sie diese erste Ausgabe zu einem unvergesslichen Moment für die ganze Familie!

In Partnerschaft mit den Händlern der Galerie Thermale Unterstützung durch das Fremdenverkehrsamt

Italiano :

Preparatevi a immergervi nella magia delle feste: Contrexéville si accende per il suo primo mercatino di Natale!

Tra il Casinò e il Parc Thermal, una trentina di entusiasti commercianti, artigiani e designer vi aspettano per accogliervi con i loro tesori: prelibatezze, regali originali, creazioni artigianali e intrattenimento festivo.

Un’atmosfera magica garantita! Venite a condividere la magia delle feste e fate di questa prima edizione un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia!

In collaborazione con i negozianti della Galerie Thermale Con il sostegno dell’Ufficio del Turismo

Espanol :

Prepárese para sumergirse en la magia de las fiestas: Contrexéville se ilumina con su primer Mercado de Navidad

Entre el Casino y el Parque Termal, una treintena de comerciantes, artesanos y diseñadores entusiastas le esperan para recibirle con sus tesoros: manjares, regalos originales, creaciones artesanales y animaciones festivas.

Un ambiente mágico garantizado Venga a compartir la magia de las fiestas y haga de esta primera edición una experiencia inolvidable para toda la familia

En colaboración con los comerciantes de la Galerie Thermale Con el apoyo de la Oficina de Turismo

