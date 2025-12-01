Marché de Noël Salle multi-activités Contrisson
Marché de Noël Salle multi-activités Contrisson dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
L’Association « Les P’tites Mains de Contrisson » et la mairie organisent un Marché de Noël artisanal créations et produits artisanaux (décorations, cadeaux et articles faits main, spécialités artisanales et produits de bouche).
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 83 09 58 71 lesptitesmains55@orange.fr
English :
The Association « Les P’tites Mains de Contrisson » and the Town Hall are organizing a Christmas Market featuring handmade creations and products (decorations, gifts and handmade items, artisan specialties and food products).
Refreshments and snacks on site.
Free admission.
German :
Der Verein « Les P’tites Mains de Contrisson » und die Gemeindeverwaltung organisieren einen handwerklichen Weihnachtsmarkt: Kreationen und handwerkliche Produkte (Dekorationen, Geschenke und handgefertigte Artikel, handwerkliche Spezialitäten und Delikatessen).
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Eintritt frei.
Italiano :
L’associazione « Les P’tites Mains de Contrisson » e il Comune organizzano un mercatino dell’artigianato natalizio: creazioni e prodotti artigianali (decorazioni, regali e oggetti fatti a mano, specialità artigianali e prodotti alimentari).
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Ingresso libero.
Espanol :
La asociación « Les P’tites Mains de Contrisson » y el ayuntamiento organizan un mercado artesanal navideño: creaciones y productos artesanales (adornos, regalos y artículos hechos a mano, especialidades artesanales y productos alimenticios).
Refrescos y tentempiés in situ.
Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël Contrisson a été mis à jour le 2025-09-03 par OT SUD MEUSE