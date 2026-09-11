Marché de Noël Salle multi-activités Contrisson

Informations pratiques

Contrisson

Marché de Noël

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 10:30:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

L’Association « Les P’tites Mains de Contrisson » et la mairie organisent leur 19ème Marché de Noël artisanal : créations et produits artisanaux (décorations, cadeaux et articles faits main, spécialités artisanales et produits de bouche).

Venez y rencontrer le Père Noël !

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 83 09 58 71 lesptitesmains55@orange.fr

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English :

The « Les P’tites Mains de Contrisson » Association and the town hall are organizing their 19th Annual Handcrafted Christmas Market: handmade creations and products (decorations, gifts and handmade items, artisanal specialties, and gourmet foods).

Come meet Santa Claus!

Refreshments and light snacks available on site.

Free admission.

L’événement Marché de Noël Contrisson a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE