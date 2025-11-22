Marché de Noël Camping de la Loire Cordemais
Marché de Noël
Camping de la Loire 55 Rue de la Loire Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
1er Marché de Noël au Camping de la Loire !
Venez passer un moment convivial et féerique lors de notre tout premier marché de Noël ! Des animations pour les enfants (atelier maquillage, et peut-être même la visite du Père Noël !). Une dizaine d’exposants vous proposeront des produits artisanaux et locaux. .
Camping de la Loire 55 Rue de la Loire Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 03 16 46 contact@campingdelaloire.com
