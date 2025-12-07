Marché de Noël Salle des fêtes Corme-Écluse
Marché de Noël Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Organisé par le Foyer Rural.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 61 51 10
English :
Organized by the Foyer Rural.
German :
Organisiert vom Foyer Rural.
Italiano :
Organizzato dal Foyer Rural.
Espanol :
Organizado por el Foyer Rural.
L’événement Marché de Noël Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-10-09 par Royan Atlantique