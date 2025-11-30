Marché de Noël Cornil
Marché de Noël Cornil dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Cornil Corrèze
Tarif :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Marché de Noël
Divers artisans: produitd fermiers, vin, miel, artisanat (sacs, bijoux, cadres…)
Vent d’objets , de gâteaux et crêpes…confectionnés par les résidents au profit de l’association DIVA en collaboration avec le centre hospitalier de Cornil. .
Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 69 00
