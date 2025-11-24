Marché de Noël Cornil
Marché de Noël Cornil dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Cornil Corrèze
Venez participer au marché de noël de Cornil
Artisans, producteurs, créateurs
Les inscription sont ouvertes
Renseignements et réservation par mail , par SMS la journée ou par téléphone après 18h .
Le Bourg Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 75 29 44 apecornil@gmail.com
