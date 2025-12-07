Marché de Noël

Salle des fêtes Cornus Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Divers stands pour vos cadeaux de Noël ou vous faire plaisir.

Nombreux exposants Produits locaux Buvette.

De 10h à 17h à la salle des fêtes

Organisé par l’APEA Cornus Fondamente St-Beaulize

Vous souhaitez être exposant, contactez l’APE dès aujourd’hui ou télécharger le bulletin d’inscription ci-dessous. .

Salle des fêtes Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 16 29 27 46 apeacornusfondamente@gmail.com

English :

Various stands for your Christmas gifts or to treat yourself.

German :

Verschiedene Stände für Ihre Weihnachtsgeschenke oder um sich selbst eine Freude zu machen.

Italiano :

Vari stand per i vostri regali di Natale o per regalarvi.

Espanol :

Varios soportes para tus regalos de Navidad o para darte un capricho.

L’événement Marché de Noël Cornus a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)