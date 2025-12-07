Marché de Noël Cornus
Marché de Noël Cornus dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Divers stands pour vos cadeaux de Noël ou vous faire plaisir.
Nombreux exposants Produits locaux Buvette.
De 10h à 17h à la salle des fêtes
Organisé par l’APEA Cornus Fondamente St-Beaulize
Vous souhaitez être exposant, contactez l’APE dès aujourd’hui ou télécharger le bulletin d’inscription ci-dessous. .
Salle des fêtes Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 16 29 27 46 apeacornusfondamente@gmail.com
English :
Various stands for your Christmas gifts or to treat yourself.
German :
Verschiedene Stände für Ihre Weihnachtsgeschenke oder um sich selbst eine Freude zu machen.
Italiano :
Vari stand per i vostri regali di Natale o per regalarvi.
Espanol :
Varios soportes para tus regalos de Navidad o para darte un capricho.
L’événement Marché de Noël Cornus a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)