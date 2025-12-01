Marché de Noël Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire

Marché de Noël

Rendez-vous de 9h à 21h, pour ce marché de Noël à la ferme du Port Aubry. Nombreux exposants de produits de bouche (huîtres, foie gras, bières…) et divers artisans. Balades à poneys, démonstrations de Twirling bâton, venue du Père Noël vers 16h, puis musique avec le groupe David LYS à partir de 18h. Buvette et restauration sur place toute la journée. .

Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 61

