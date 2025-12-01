Marché de Noël Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire
Marché de Noël Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Rendez-vous de 9h à 21h, pour ce marché de Noël à la ferme du Port Aubry. Nombreux exposants de produits de bouche (huîtres, foie gras, bières…) et divers artisans. Balades à poneys, démonstrations de Twirling bâton, venue du Père Noël vers 16h, puis musique avec le groupe David LYS à partir de 18h. Buvette et restauration sur place toute la journée. .
Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
