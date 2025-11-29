Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais

Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Blanzac.
Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28 

English : Marché de Noël

Christmas market organised by the Comité des Fêtes de Blanzac.

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Blanzac.

Italiano : Marché de Noël

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes de Blanzac.

Espanol : Marché de Noël

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes de Blanzac.

L’événement Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du Sud Charente