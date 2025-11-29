Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais
Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Blanzac.
.
Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28
English : Marché de Noël
Christmas market organised by the Comité des Fêtes de Blanzac.
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Blanzac.
Italiano : Marché de Noël
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes de Blanzac.
Espanol : Marché de Noël
Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes de Blanzac.
L’événement Marché de Noël Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du Sud Charente