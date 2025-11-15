Marché de Noël Coublanc

Marché de Noël Coublanc samedi 15 novembre 2025.

Marché de Noël

Domaine de La Réserve Coublanc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Marché de Noël artisanal couvert et restauration sur place.

Repas saucisson pomme de terres et tarte aux pommes 12€, mais aussi hot-dog et vin chaud. .

Domaine de La Réserve Coublanc 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 71 23 66 domainedelareserve71@orange.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Coublanc a été mis à jour le 2025-08-28 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais