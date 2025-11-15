Marché de Noël Coublanc
Marché de Noël Coublanc samedi 15 novembre 2025.
Marché de Noël
Domaine de La Réserve Coublanc Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Marché de Noël artisanal couvert et restauration sur place.
Repas saucisson pomme de terres et tarte aux pommes 12€, mais aussi hot-dog et vin chaud. .
Domaine de La Réserve Coublanc 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 71 23 66 domainedelareserve71@orange.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Coublanc a été mis à jour le 2025-08-28 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais