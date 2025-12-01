Marché de Noël Maison des Associations Coubon

Marché de Noël Maison des Associations Coubon samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Maison des Associations 29 route de la Gare Coubon Haute-Loire

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Producteurs et artisans locaux proposent miels, pâtisseries, champignons, créations coutures, bougies, parfums… Ambiance festive pour préparer vos cadeaux et soutenir les talents locaux. Plus d’informations à venir.

Maison des Associations 29 route de la Gare Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 80 32

English :

Local producers and artisans offer honeys, pastries, mushrooms, sewing creations, candles, perfumes… A festive atmosphere to prepare your gifts and support local talent. More information to come.

German :

Lokale Produzenten und Handwerker bieten Honig, Gebäck, Pilze, Nähkreationen, Kerzen, Parfüms… an. Festliche Atmosphäre, um Ihre Geschenke vorzubereiten und lokale Talente zu unterstützen. Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Produttori e artigiani locali propongono mieli, dolci, funghi, creazioni di cucito, candele, profumi… Un’atmosfera festosa per preparare i vostri regali e sostenere i talenti locali. Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Productores y artesanos locales ofrecen mieles, pasteles, setas, creaciones de costura, velas, perfumes… Un ambiente festivo para preparar sus regalos y apoyar el talento local. Más información próximamente.

