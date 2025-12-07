Marché de Noël Coucy
Marché de Noël Coucy dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Coucy Ardennes
Tarif : 1 – 1 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Emplacement par mètre
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Buvette, restauration
Coucy 08300 Ardennes Grand Est +33 6 83 86 65 52
English :
Refreshments and catering
German :
Getränke, Essen
Italiano :
Rinfreschi e catering
Espanol :
Refrescos y catering
L’événement Marché de Noël Coucy a été mis à jour le 2025-10-28 par Ardennes Tourisme