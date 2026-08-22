Informations pratiques

Coudroy

Marché de Noël

Coudroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 17:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Marché de Noël à partir de 17h30 produits gourmands et idées cadeaux.

Marché de Noël à partir de 17h30 produits gourmands et idées cadeaux. Tel 09 63 20 50 87 .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 63 20 50 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas Market starting at 5:30 p.m.: gourmet treats and gift ideas.

L’événement Marché de Noël Coudroy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GATINAIS SUD