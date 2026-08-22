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AGENDA · Coudroy

Marché de Noël Coudroy

vendredi 4 décembre 2026 · Coudroy

Marché de Noël Coudroy

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
45260 Coudroy
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Coudroy

Marché de Noël

Coudroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 17:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Marché de Noël à partir de 17h30 produits gourmands et idées cadeaux.
Marché de Noël à partir de 17h30 produits gourmands et idées cadeaux. Tel 09 63 20 50 87   .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 63 20 50 87 

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English :

Christmas Market starting at 5:30 p.m.: gourmet treats and gift ideas.

L’événement Marché de Noël Coudroy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GATINAIS SUD