MARCHÉ DE NOËL Couffoulens

MARCHÉ DE NOËL

Rue Jean Jaurès Couffoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La sixième édition du Marché de Noël rassemble vingt-cinq exposants sélectionnés, dont des artisans-créateurs, des artistes et une dizaine de producteurs régionaux. Ils sont installés dans les salles du château décoré pour l’occasion. Les visiteurs peuvent y trouver des cadeaux de Noël pour tous les budgets artisanat, bijoux, confection, décoration, peintures ou encore sculptures, dans une ambiance mettant en avant la qualité, l’originalité et le savoir-faire occitan.

Ce samedi soir, une dégustation des vins du château est proposée au caveau, animée par la vigneronne Marie-Christine Guilhem.

Des animations pour les enfants sont prévues les deux après-midis, incluant des ateliers créatifs, une rencontre avec le père Noël vers 15 h et un goûter à 16 h. Une restauration est disponible sur place avec un food-truck le midi et une buvette ouverte toute la journée.

En parallèle, une foire aux vins et aux coffrets gourmands est accessible en continu de 10 h à 18 h, avec des dégustations et des remises pouvant aller jusqu’à 25 % sur les cuvées du Château de Couffoulens, ainsi que des coffrets proposés à prix attractifs.

.

Rue Jean Jaurès Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 6 58 69 77 10 contact@chateaudecouffoulens.com

English :

The sixth edition of the Christmas Market brings together twenty-five selected exhibitors, including craftsmen, artists and a dozen regional producers. They are set up in the rooms of the château, decorated for the occasion. Visitors can find Christmas gifts to suit all budgets: crafts, jewelry, confectionery, decorations, paintings and sculptures, in an atmosphere highlighting quality, originality and Occitan know-how.

This Saturday evening, a tasting of the château?s wines will be held in the cellar, hosted by winemaker Marie-Christine Guilhem.

Entertainment for children is planned for both afternoons, including creative workshops, a meeting with Santa Claus at around 3 pm and a tea party at 4 pm. Catering is available on site, with a food-truck at lunchtime and a refreshment bar open all day.

At the same time, a wine and gourmet gift fair is open continuously from 10 a.m. to 6 p.m., with tastings and discounts of up to 25% on Château de Couffoulens vintages, as well as attractively priced gift sets.

German :

Die sechste Ausgabe des Weihnachtsmarkts versammelt fünfundzwanzig ausgewählte Aussteller, darunter Kunsthandwerker, Künstler und ein Dutzend regionale Produzenten. Sie sind in den Sälen des für diesen Anlass geschmückten Schlosses untergebracht. Die Besucher können hier Weihnachtsgeschenke für jedes Budget finden: Kunsthandwerk, Schmuck, Kleidung, Dekoration, Gemälde oder Skulpturen, in einem Ambiente, das Qualität, Originalität und okzitanisches Know-how in den Vordergrund stellt.

Am Samstagabend findet im Weinkeller eine Weinprobe statt, bei der die Winzerin Marie-Christine Guilhem die Weine des Schlosses verkostet.

An beiden Nachmittagen sind Animationen für Kinder geplant, darunter kreative Workshops, ein Treffen mit dem Weihnachtsmann um 15 Uhr und ein Imbiss um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt, mit einem Foodtruck am Mittag und einer den ganzen Tag über geöffneten Buvette.

Parallel dazu gibt es von 10 bis 18 Uhr eine durchgehende Wein- und Gourmetmesse mit Weinproben und Rabatten von bis zu 25 % auf die Cuvées des Château de Couffoulens sowie auf die zu attraktiven Preisen angebotenen Geschenksets.

Italiano :

La sesta edizione del Mercatino di Natale riunisce venticinque espositori selezionati, tra cui artigiani, artisti e una dozzina di produttori regionali. Sono allestiti nelle sale del castello, addobbate per l’occasione. I visitatori potranno trovare regali di Natale per tutte le tasche, tra cui artigianato, gioielli, vestiti, decorazioni, dipinti e sculture, in un’atmosfera che mette in risalto la qualità, l’originalità e il know-how occitano.

Questo sabato sera, in cantina, si terrà una degustazione dei vini dello château, condotta dall’enologa Marie-Christine Guilhem.

Per entrambi i pomeriggi sono previste attività per i bambini, tra cui laboratori creativi, un incontro con Babbo Natale alle 15.00 circa e una merenda alle 16.00. Il catering è disponibile in loco con un food-truck all’ora di pranzo e un bar aperto tutto il giorno.

Contemporaneamente, una fiera del vino e dei regali gastronomici è aperta ininterrottamente dalle 10.00 alle 18.00, con degustazioni e sconti fino al 25% sulle annate di Château de Couffoulens, oltre a set regalo a prezzi interessanti.

Espanol :

La sexta edición del Mercado de Navidad reúne a veinticinco expositores seleccionados, entre artesanos, artistas y una docena de productores regionales. Se instalan en las salas del castillo, decorado para la ocasión. Los visitantes podrán encontrar regalos de Navidad para todos los bolsillos: artesanía, joyería, ropa, decoración, pintura y escultura, en un ambiente que pone de relieve la calidad, la originalidad y el saber hacer occitano.

Este sábado por la noche se celebrará en la bodega una degustación de los vinos del castillo, a cargo de la enóloga Marie-Christine Guilhem.

Para las dos tardes se han previsto actividades para los niños, como talleres creativos, un encuentro con Papá Noel hacia las 15:00 h y una merienda a las 16:00 h. Habrá un food-truck a la hora del almuerzo y un bar abierto todo el día.

Paralelamente, de 10.00 a 18.00 horas, se abrirá ininterrumpidamente una feria de vinos y regalos gourmet, con degustaciones y descuentos de hasta el 25% en cosechas del Château de Couffoulens, así como lotes de regalo a precios atractivos.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Couffoulens a été mis à jour le 2025-11-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme