Marché de Noël Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Le Marché de Noël de Coulanges les Nevers a lieu le samedi 20 décembre.
Venez découvrir les exposants et assister aux différentes animations sur place.
Programme complet à venir.
Infos au 03.86.93.01.00 .
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
