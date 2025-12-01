Marché de Noël Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Le Marché de Noël de Coulanges les Nevers a lieu le samedi 20 décembre.
Venez découvrir les exposants et assister aux différentes animations sur place.
Programme complet à venir.
Infos au 03.86.93.01.00   .

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

