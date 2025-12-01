Marché de Noël Village Coulanges-sur-Yonne
Marché de Noël Village Coulanges-sur-Yonne dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Village Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Couleurs de Bourgogne propose Marché de Noël à Coulanges-sur-Yonne 12ème édition Foire artisanale et gastronomique Restauration sur place Distribution de bonbons et de cadeaux, lâcher de ballons, photos du Père Noël, mascottes, promenades à poney, sapins du Morvan, vin chaud, pain beurre, tombolas .
Village Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
