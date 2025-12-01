Marché de Noël Village Coulanges-sur-Yonne

Marché de Noël

Village Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Couleurs de Bourgogne propose Marché de Noël à Coulanges-sur-Yonne 12ème édition Foire artisanale et gastronomique Restauration sur place Distribution de bonbons et de cadeaux, lâcher de ballons, photos du Père Noël, mascottes, promenades à poney, sapins du Morvan, vin chaud, pain beurre, tombolas .

Village Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

